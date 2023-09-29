Сегодня между Азербайджаном и Турцией будет подписана новая "дорожная карта"

Сегодня будет подписана "дорожная карта" по созданию инфраструктуры импорта и экспорта электроэнергии между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар ​​в ходе своего выступления на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Нахчыване.

"Турция и Азербайджан хотят в предстоящий период расширить проекты, которые способствуют энергетической безопасности нашего региона и Европы с помощью трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, в различных областях, таких как возобновляемые источники энергии.

Необходимы серьезные преобразования в энергетике. Мы думаем, что это будет возможно при двустороннем и многостороннем сотрудничестве. Наша инфраструктура должна быть обновлена", - сказал турецкий министр.

А.Байрактар ​​подчеркнул, что Турция и дальше будет поддерживать Азербайджан в применении "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации землях и в Нахчыване.

"После этого мы продолжим работу как два надежных и сильных государства. С другой стороны, сегодня будет подписана "дорожная карта" по созданию инфраструктуры импорта и экспорта электроэнергии между Азербайджаном и Турцией. Мы сделаем очень важный шаг в этой области. Инновации в нашем сотрудничестве в области энергетики будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами и наших связей с Нахчываном", - добавил А.Байрактар.