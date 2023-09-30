В Азербайджане будет поддержана передача в сеть избыточной электроэнергии, произведенной из ВИЭ

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении "Правил применения механизма поддержки активного потребителя" и установлении предела мощности электроэнергии, производимой активными потребителями за счет возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в субботу Day.Az, целью является применение механизма поддержки активного потребителя для передачи излишков электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Данные Правила распространяются на активных потребителей, которые производят электроэнергию из возобновляемых источников энергии с целью полного или частичного обеспечения потребления электроэнергии. Предел мощности строительного объекта активного потребителя определяется исходя из требований, предусмотренных техническими условиями.

Налогообложение активных потребителей, их освобождение от налогообложения и применение к ним налоговых льгот регулируются в соответствии с Налоговым кодексом. Отношения между активным потребителем и энергоснабжающим предприятием, не охваченные настоящими Правилами, регулируются "Правилами использования электроэнергии", утвержденными постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №18 от 2 февраля 2005 года.

Активным потребителем является юридическое или физическое лицо, которое, помимо потребления электроэнергии, производит за счет возобновляемых источников энергии электрическую энергию мощностью до 150 кВт (включая 150 кВт).

В соответствии с этими правилами, этапами механизма поддержки активного потребителя являются:

- проектирование, строительство и монтаж электростанции активного потребителя;

- подключение строительного объекта к сети электроснабжения;

- передача произведенной электроэнергии в электросети в целях компенсации превышения потребления;

- покупка электроэнергии из сети электроснабжения по розничному тарифу, соответствующему группе потребителей, к которой она принадлежит, если потребление активного потребителя превышает производство электроэнергии;

- заключение договора купли-продажи электроэнергии между активным потребителем и энергоснабжающим предприятием в связи с передачей и получением электрической энергии;

- оплата стоимости остаточной электроэнергии, возникшей в связи с компенсацией, активному потребителю по соответствующему оптовому тарифу за текущий отчетный период.