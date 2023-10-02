Карточные услуги Муганбанка в терминалах « E-manat »!

ОАО "Муганбанк" продолжает процесс расширения услуг через платежные терминалы "E-manat".

Таким образом, держатели дебетовых карт Муганбанка могут пополнить свой баланс в любом платежном терминале "E-manat" без очереди.

Терминалы "E-manat" расположены в удобных для клиентов местах, что делает операцию еще более удобным и доступным. Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенты должны войти в банковские услуги в меню терминала, выбрать Муганбанк из списка, тем самым пополнить баланс своей карты. Средства, переведенные на карту с помощью терминала, мгновенно отражаются на балансе карты.

Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить в филиалах и отделениях, в информационном центре 933, а также на сайте www.muganbank.az