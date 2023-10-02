В Карабахе обеспечивается ввод в обращение национальной валюты Азербайджана

В рамках реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджанской Республики.

"Осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой на территориях проживания жителей. Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители. Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога. Вопросы собственности регулируются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.