В Венгрии рассказали о вкладе сотрудничества с восточными странами в экономику ЕС

Венгрия, благодаря инвестиционной политике и сотрудничеству с Востоком, повышает конкурентоспособность Европы, значительно ослабленную в последние годы из-за неправильных решений Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, по мнению министра, некорректные решения Брюсселя привели конкурентоспособность Европы к резкому спаду, что поставило Евросоюз на антирекордное третье место по вкладу в мировой ВВП.

"Мы хотим повысить европейскую конкурентоспособность и во многом этому способствуем, поскольку в этом году мы выиграли много инвестиционных конкурсов, где альтернативой было бы место за пределами ЕС", - сообщил Сийярто в соцсетях.

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