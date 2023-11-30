Азербайджан привержен развитию инноваций

Азербайджан полностью привержен созданию экосистемы, в которой инновации могут процветать.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, выступая на саммите "InMerge" в Баку.

"Эта экосистема построена на взаимосвязи между людьми, идеями и ресурсами, создавая среду, поощряющую творческие и экономические инновации", - сказал Мовсумов.

По его словам, Азербайджан сегодня находится на переднем крае новой эры, где инновации и технологии изменяют представления о прогрессе.

"Азербайджан имеет долгую историю в применении инноваций. Мы верим в то, что будущее принадлежит обществам, которые используют технологические достижения, сохраняя при этом своё уникальное наследие", - сказал он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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