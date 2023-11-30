Саммит "InMerge" символизирует важность инноваций в регионе

Саммит "InMerge" в Баку символизирует важность инноваций в настоящем и будущем как для Азербайджана, так и для региона в целом.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор группы компаний Trendyol Эрдем Инан, выступая на саммите "InMerge" в Баку.

"Trendyol начинала как модная компания, и теперь мы пытаемся преобразовать себя, чтобы стать глобальной технологической компанией. Все это были большие шаги вперед. Нам приходилось бросать вызов самим себе, делать вещи иначе, не так, как мы привыкли. Одним из таких больших шагов было то, что мы расширились в Азербайджане благодаря альянсу стратегического сотрудничества с Pasha Holding", - сказал он.

По его словам, задолго до того, как компания начала свою деятельность в Азербайджане, клиенты совершали покупки на платформе Trendyol, но целью компании было объединить как азербайджанских, так и турецких продавцов и клиентов, чтобы создать цифровой мост между двумя странами.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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