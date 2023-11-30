Министры стран ОПЕК начали заседание

Министры стран ОПЕК с почти получасовым опозданием начали свое заседание в преддверие встречи с визави из стран ОПЕК+, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Агентство Bloomberg пишет, что участники обсудят дополнительное сокращение квот на добычу на 1 млн баррелей в сутки или даже более.

Ранее заседание министров ОПЕК, а также ОПЕК+ было перенесено с 25 и 26 ноября на 30 ноября, чтобы было больше времени на достижение компромисса с Анголой и Нигерией, которые были недовольны своими квотами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!