Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
20 ноября
|
1,7
|
27 ноября
|
1,7
|
21 ноября
|
1,7
|
28 ноября
|
1,7
|
22 ноября
|
1,7
|
29 ноября
|
1,7
|
23 ноября
|
1,7
|
30 ноября
|
1,7
|
24 ноября
|
1,7
|
1 декабря
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0066 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0061 маната и составил 1,8626 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
20 ноября
|
1,8568
|
27 ноября
|
1,8610
|
21 ноября
|
1,8636
|
28 ноября
|
1,8621
|
22 ноября
|
1,8552
|
29 ноября
|
1,8707
|
23 ноября
|
1,8533
|
30 ноября
|
1,8650
|
24 ноября
|
1,8538
|
1 декабря
|
1,8544
|
Средний курс за неделю
|
1,8565
|
Средний курс за неделю
|
1,8626
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0191 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
20 ноября
|
0,0189
|
27 ноября
|
0,0191
|
21 ноября
|
0,0193
|
28 ноября
|
0,0192
|
22 ноября
|
0,0193
|
29 ноября
|
0,0191
|
23 ноября
|
0,0193
|
30 ноября
|
0,0192
|
24 ноября
|
0,0192
|
1 декабря
|
0,0191
|
Средний курс за неделю
|
0,0192
|
Средний курс за неделю
|
0,0191
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0588 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
20 ноября
|
0,0592
|
27 ноября
|
0,0588
|
21 ноября
|
0,0591
|
28 ноября
|
0,0588
|
22 ноября
|
0,0590
|
29 ноября
|
0,0588
|
23 ноября
|
0,0589
|
30 ноября
|
0,0587
|
24 ноября
|
0,0589
|
1 декабря
|
0,0588
|
Средний курс за неделю
|
0,0590
|
Средний курс за неделю
|
0,0588
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