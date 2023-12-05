Азербайджан обладает возможностями увеличить производство пшеницы на фоне проблем в мировой торговле

Из-за войны в Украине сохраняется неопределенность цен в мире. Как известно, взаимные эмбарго, введенные странами Запада и Россией, привели к резкому росту цен на продукты питания, нефть и газ. Последний подобный запрет был введен Россией на прошлой неделе на экспорт твердых сортов пшеницы. На прошлой неделе Подкомитет по таможенно-тарифному регулированию РФ принял постановление о введении временного запрета на экспорт пшеницы твердых сортов сроком на 6 месяцев, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. По мнению экспертов, это не слишком повлияло на цены, поскольку твердое пшено используется в производстве макаронных изделий, а основными покупателями российской твердой пшеницы являются Турция и Италия.

Помимо запрета на экспорт твердых сортов пшеницы, Россия также установила тарифную квоту на экспорт основных зерновых культур - пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи - в размере 24 млн тонн, что вызвало еще большее беспокойство. Ожидается, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года. Стоит отметить, что ранее квота составляла 25,5 млн тонн. Кроме того, квота не распространяется на поставки в ЕАЭС.

В беседе с Azernews аналитик и эксперт по геополитике и энергетике из Тель-Авива (Израиль) Дин Шмуэль Эльмас отметил, что мировые цены на пшеницу упали в прошлом месяце до самого низкого уровня примерно за три года. Рыночная цена стала на 60% ниже, чем в марте 2022 года, когда началась российско-украинская война. Он отметил, что до этого, в июле, Россия вышла из сделки по зерновому коридору при посредничестве ООН, причем из-за той же войны. С июля Украина потеряла около 300 тысяч тонн зерна.

"С другой стороны, экспорт пшеницы из России достиг рекордного уровня несколько месяцев назад. В мае Министерство сельского хозяйства США прогнозировало, что Москва экспортирует 45 миллионов тонн пшеницы в 2022-2023 годах. Это соответствует данным S&P Global, согласно которым за этот сезон было продано 46,1 миллиона тонн, и эта цифра, по прогнозам, будет превышена объемом поставок в 2023-2024 годах. Однако главное, опять же, цены. Мир находится в тихой торговой "войне". Мы видели это в энергетическом секторе, затем в зерновом коридоре и квотах на твердую пшеницу прямо сейчас. Россия пытается найти любой способ нанести вред западному миру, и твердая пшеница является новым инструментом", - сказал Эльмас.

Что касается Азербайджана, эксперт сообщил, что около 81 процента закупаемой пшеницы импортируется из России. Эксперт отметил, что Азербайджан обладает возможностями увеличить производство пшеницы на фоне проблем в мировой торговле или, по крайней мере, диверсифицировать источники пшеницы. В этом случае страна не избежит никаких рисков.

"В январе-сентябре 2023 года на долю России пришлось 81% импорта пшеницы в Азербайджан, а на Казахстан - 19%. Азербайджан увеличил импорт пшеницы из России. Согласно данным, за первые три квартала 2023 года импорт пшеницы из России увеличился на 10% до 639,281 тыс. тонн. Поставки из Казахстана за тот же период составили 149,955 тыс. тонн (снижение на 6,4%). Основным источником импорта пшеницы в Азербайджан является Россия, поэтому вскоре ему придется искать альтернативные источники импорта", - заключил Дин Шмуэль Эльмас.