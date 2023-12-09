Стоимость азербайджанской нефти демонстрирует позитивную динамику

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмое декабря повысилась на 1,49 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 80,21 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,61 доллара (до 78,80 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла на 1,39 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 59,65 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, восьмое декабря повысилась на 1,51 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,81 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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