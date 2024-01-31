Тюркоязычные страны вдоль TRACECA создадут единый портал таможенных услуг

Таможенные службы стран-участниц международной программы TRACECA готовят рамочное соглашение в отношении создания единого транзитного портала электронных услуг.

Об этом сказал Trend в среду глава департамента таможенного регулирования Главного управления таможенной администрации Государственного таможенного комитета Азербайджана Джафар Гулузаде, передает Day.Az.

"В Азербайджане мы провели все необходимые внутригосударственные работы. В настоящее время ждём, чтобы задействованные в международном транзитном коридоре тюркоязычные страны тоже завершили их. Тогда будет создан единый транзитный портал таможенных услуг. Идет работа над соответствующим рамочным соглашением", - сказал он.

Гулузаде добавил, что гармонизация и унификация всех нюансов таможенных услуг займет определенное время.

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