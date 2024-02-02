Азербайджан и Международная финансовая корпорация обсудили расширение сотрудничества в рамках COP29

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили расширение масштабов сотрудничества в рамках COP29

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с Джейми Фергюссоном, глобальным директором по климатическому бизнесу, главой целевой группы COP Международной финансовой корпорации, мы обсудили ключевые вопросы повестки дня сотрудничества нашей страны с этой организацией: поддержка перехода к зеленой энергетике и энергетической безопасности; расширение масштабов сотрудничества с IFC по повестке COP29; содействие государственно-частному партнерству", - говорится в публикации.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

Напомним, что в декабре 2023 года у агентства Trend состоялось интервью с вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) по Европе, Латинской Америке и Карибскому бассейну Альфонсо Гарсиа Мора, в ходе которого обсуждалась тематика COP29.

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