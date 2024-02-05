США будут представлены на заседании по Южному газовому коридору в Баку

США будут представлены на заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору, сказали в понедельник в ответ на запрос Trend в посольстве США в Баку, передает Day.Az.

"В предыдущие годы мы оказывали решительную поддержку и работали над Южным газовым коридором. Мы на данный момент дорабатываем планы в связи с участием в этом мероприятии", - сказали в дипредставительстве.

Отметим, что 10-е заседание Консультативного Совета по Южному газовому коридору пройдет 1 марта.

В ходе данной встречи планируется подписание ряда документов, как по расширению ЮГК и вхождению в его состав новых стран-участниц, так и по проектам "зеленой" энергетики.

Намечена отдельная сессия по проектам "зеленой" энергетики и ряда важных соглашений.

Южный газовый коридор полноценно действует с декабря 2020 года и поставляет газ в Италию (свыше девяти миллиардов кубометров в год), в Грецию и Болгарию - по одному миллиарду кубометров в год каждому.

В 2022 году страны ЕС получили 11,4 миллиарда кубометров газа на 15,6 миллиарда евро.

В 2023 году объем достиг 11,8 миллиарда кубометров газа.

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