Первый в мире триллионер может появиться через 10 лет

Первый триллионер в мире может появиться через 10 лет, пишет AP News. К такому выводу пришли члены организации по борьбе с бедностью Oxfam International, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, специалисты считают, что к 2027 году количество миллионеров в мире увеличится на 40 процентов. Также эксперты установили, что в 2023 году миллиардеры в мире стали богаче на 33 процента, их общее состояние выросло на $3,3 трлн.

"У нас есть пятерка крупнейших миллиардеров, они удвоили свое богатство. С другой стороны, почти 5 миллиардов человек стали беднее", - говорится в заявлении.

В Oxfam International считают, что бедность будет побеждена примерно через 200 лет.

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