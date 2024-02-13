Руководитель МВФ обсудила приоритеты для COP29 с Мухтаром Бабаевым

Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева провела в Дубае встречу с президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаров Бабаевым, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на информацию руководителя МВФ в социальных сетях.

"У нас прошла отличная встреча с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в Дубае на Всемирном правительственном саммите (World Government Summit) 12 февраля. Мы обсудили приоритеты для COP29 и шаги, которые может предпринять МВФ для поддержки глобальных усилий по проблеме изменения климата", - написала Георгиева.

Отметим, что в Дубае прошла встреча лидеров стран COP28, COP29 и COP30 и ряд тематических панелей.

Мухтар Бабаев выступил на панельной дискуссии "Борьба с изменением климата посредством продвижения устойчивого финансирования".

Напомним, что 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдет в ноябре 2024 года в Баку.

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