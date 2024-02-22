Заместитель спецпосланника Президента США по вопросам климата прибыла в Баку

Заместитель специального посланника Президента по вопросам климата в Госдепартаменте США Сью Биниаз прибыла с визитом в Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили четверг в посольстве США.

"Сью Биниаз встретится с правительственными чиновниками, чтобы подчеркнуть поддержку США успешному проведению COP29 в Баку в ноябре", - говорится в сообщении.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет это мероприятие в ноябре.

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