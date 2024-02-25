В ФРГ подорожали электричество и топливо

Жители ФРГ платят сейчас за отопление, электричество и топливо почти на 41% больше, чем три года назад. Об этом сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на исследование потребительского портала Verivox, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Портал взял за основу для расчетов условную семью из трех человек. Если в 2021 году их годовые траты по указанным статьям составляли €3 772, то сейчас - на €1 534 больше, отмечается в материале.

"Глобальный энергетический кризис начался в 2021 году после пандемии COVID-19, поскольку значительная часть мира столкнулась с дефицитом и ростом цен на рынках нефти, газа и электроэнергии", - говорится в статье. Тогда же цены начали расти и в Германии. Усилилась тенденция после обострения конфликта на Украине два года назад, пишут авторы исследования.

Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам": оба трубопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Уцелела одна из двух веток "Северного потока - 2", но он так и не был сертифицирован германской стороной, поэтому не может использоваться. Также ФРГ не получает напрямую российскую нефть.

Экономика ФРГ переживает кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. Как заявил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, поскольку она не была готова к этой ситуации.

Шольц несколько раз говорил, что ФРГ удалось преодолеть зависимость от российских энергоресурсов - нефти, газа и угля.

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