Китайский ЦБ планирует дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) планирует дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и обещает усилить поддержку сферы технологических инноваций, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Заместитель главы НБК Сюань Чаннэн заявил в ходе брифинга в четверг, что возможности для снижения нормы резервирования для банков сохраняются. Он также отметил, что китайский ЦБ запустит новый механизм перекредитования, чтобы поддержать IT-сектор и цифровую экономику, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Сюань Чаннэна, НБК имеет в своем распоряжении множество инструментов денежно-кредитной политики. Он добавил, что с изменением монетарной политики в ведущих мировых экономиках политика китайского ЦБ станет более независимой.

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