Проект трансформации филиалов АВВ успешно продолжается. Филиал в Агдаше не стал исключением, он был перестроен и адаптирован в соответствии с современной концепцией развития и новым фирменным стилем АВВ, и уже приступил к работе.

Филиал расположен по адресу: город Агдаш, проспект Гейдара Алиева, 96.

В Агдашском филиале доступны различные виды услуг, такие как кредитование, расчетно-кассовые операции, открытие вкладов, денежные переводы, заказ платежных карт, а также кассовые операции и многое другое. Клиенты могут воспользоваться широким спектром услуг для своего удобства и выгоды.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.