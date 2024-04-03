Азербайджан и АБР обсудили вопросы финансирования для решения проблем изменения климата

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили потенциальные возможности финансирования, направленные на решение проблем изменения климата, сообщает в среду Day.Az.

"В ходе встречи с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Евгением Жуковым мы обсудили повестку сотрудничества Азербайджана с АБР", - написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

Министр отметил, что эти вопросы включают в себя изучение потенциальных возможностей финансирования, направленных на решение проблем изменения климата, деятельность в рамках COP29 и проект плана АБР в области глобальной климатической политики, партнерство по потенциальным направлениям.

Отметим, что текущие операции АБР реализуются в рамках стратегии партнерства с Азербайджаном, которая направлена на стимулирование развития частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала. Стратегия тесно связана со стратегическими дорожными картами правительства для национальной экономики и основных секторов экономики.

В ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку будет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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