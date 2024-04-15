В США зафиксировали проблему с долгами по кредитным картам

Доля кредитных карт в США, владельцы которых просрочили обязательные платежи на 30 дней и более, в четвертом квартале 2023 года составила почти 3,5%, что является максимальным показателем за всю историю ведения статистики, то есть с 2012 года. Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном отчете Федерального резервного банка Филадельфии.

Показатель вырос примерно на 30 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, доля счетов, по которым производятся только минимальные платежи, увеличилась на 34 б.п. и также обновила рекорд.

Американцы стали более активно пользоваться кредитными картами на фоне высокой инфляции и роста стоимости жизни. Так, задолженность около 10% владельцев карт впервые превысила $5,2 тыс. в четвертом квартале, а около четверти впервые превысили отметку в $2 тыс.

При этом только треть владельцев карт полностью закрывает свою задолженность каждый месяц, говорится в отчете.

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