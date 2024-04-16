Kapital Bank погасит всю сумму кредита 4 клиентам до 10 000 AZN.

Kapital Bank предлагает специальное предложение для клиентов, которые хотят получить кредит наличными: стимулирующая лотерея под названием "50 дней 50 подарков"! По условиям с 15 апреля по 3 июня 2024 года клиенты, подавшие заявку на "Ежедневный потребительский кредит", могут автоматически принять участие в лотерее и стать ее победителем.

Лотерея состоит из 3 тиражей. В первом и втором тиражах банк оплатит ежемесячный расход по кредиту (максимум 500 AZN) 46 победителям, по 23 победителя в каждом тираже, а в последнем тираже - всю сумму кредита 4 клиентов (максимум 10 000 манатов).

Клиенты, подавшие заявку на "Ежедневный потребительский кредит" через онлайн-каналы (kapitalbank.az, birbank.az и мобильное приложение Birbank), получают 5 шансов принять участие в лотерее, а клиенты, подавшие заявку на кредит, обратившись в филиал, получают 1 шанс принять участие.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/ltlt

Отметим, что любой человек, имеющий официальный доход, может получить "Ежедневный потребительский кредит" от Kapital Bank на сумму до 50 000 AZN по годовой ставке начиная от 10,9% на срок до 59 месяцев.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk , для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.