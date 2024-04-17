Китай отклоняется от традиционного двигателя роста.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан в ходе брифинга по отчету о глобальной финансовой стабильности в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"Показатель ВВП в Китае в прошлом году превзошел ожидания. За весь год рост ВВП превысил 5 процентов. Таким образом, общие темпы роста остаются очень высокими. Инвестиции в сектор недвижимости были двигателем роста для Китая в течение многих лет. На данный момент наблюдается заметное замедление инвестиций в недвижимость, особенно если посмотреть на новое жилищное строительство, которое очень резко упало. И это, безусловно, можно считать переходным периодом с точки зрения модели роста, на которой власти очень сосредоточены", - отметил он.

Второй аспект, по словам Адриана, касается оценки цен на жилье в Китае.

"Мы наблюдаем снижение цен на жилье, на сегодняшний день они довольно умеренные. И это, безусловно, является сильной стороной с точки зрения финансовой стабильности. Инвестиции в жилье являются крупнейшим активом для большинства домохозяйств. И, конечно же, банки имеют влияние на рынок жилья. Хотя и произошло снижение цен на жилье, оно не было чрезвычайно резким. С точки зрения оценки стабильности финансового сектора очень важно учитывать региональную неоднородность рынков жилья. Некоторые крупные города продолжают показывать хорошие результаты с точки зрения жилищного строительства, в то время как другие провинции несколько слабее. Мы, конечно, видим также это региональное неравенство в банковском секторе, поэтому некоторые из более мелких банков и некоторые из более слабых провинций страдают от этого сильнее, чем, скажем, банки в более развитых провинциях", - добавил он.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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