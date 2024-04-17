Микаил Джаббаров обсудил расширение инвестиций с делегацией Татарстана - ФОТО
Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В ходе встречи с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко мы обсудили направления развития экономического партнерства между Азербайджаном и Татарстаном, в том числе: поддержка совместной деятельности в рамках индустриальных парков; расширение использования существующего потенциала для продвижения инвестиций; укрепление торговых отношений", - говорится в публикации.
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