В Великобритании в апреле рост цен на жилье приблизился к рекордам

Средняя стоимость жилья в Великобритании в апреле выросла на максимальные за год 1,7% в годовом выражении и вплотную приблизилась к рекордной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает MarketWatch.

В апреле цены на жилье в среднем составляют 372 324 фунтов ($459,82 тысячи), что всего на 570 фунтов ниже исторического максимума, достигнутого в мае прошлого года.

В помесячном выражении цены повысились на 1,1%.

В марте жилье подорожало на 1,8% по сравнению с февралем и на 1,5% по сравнению с показателем годичной давности.

"Доступность жилья остается низкой, но конъюнктура на рынках недвижимости и ипотечного кредитования по-прежнему стабильна, выбор для покупателей широк, и многие продавцы поймут, что сейчас самое время для обсуждения цен и заключения сделки", - заявил директор Rightmove по анализу рынка недвижимости Тим Баннистер.

Число новых продавцов на британском рынке жилья в апреле выросло на 12% год к году, число согласованных сделок - на 13%,

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