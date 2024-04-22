Товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил 4 миллиарда долларов США.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал, в частности, Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.

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