Нефть начала дешеветь

Котировки нефти перешли к медленному снижению днем в пятницу, однако завершают неделю ростом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 12 центов, до $83,15 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 15 центов, до $79,08 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,6%, WTI - на 0,8%. Росту цен поспособствовали сигналы ослабления инфляции в США, повысивших вероятность скорого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. Смягчение политики ФРС позитивно скажется на экономической активности в США и подстегнет спрос на нефть.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 1 июня. Рынок ожидает, что альянс сохранит прежние ограничения добычи.

"Кажется, нефть будет торговаться в узком диапазоне, пока мы не поймем, чего хочет ОПЕК+", - отметил Арне Лохманн Расмуссен из A/S Global Risk Management.

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