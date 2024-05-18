Нефть незначительно подорожала

17 мая в ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июльского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на $0,71 или 0,85%, до $83.98 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в июне, повысилась на 1,05% и составила $80.06.

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