В Ханкенди открылся филиал Банка ABB!

После восстановления территориальной целостности Азербайджана в Ханкенди открылся первый банковский филиал. Новый филиал Банка ABB уже начал обслуживать своих клиентов. Здание филиала, находящееся в центре города, оборудовано современными банковскими технологиями в соответствии с новой концепцией развития Банка.

В филиале созданы все условия для удовлетворения потребностей как бизнеса, так и частных клиентов в различных финансовых услугах. Клиенты могут воспользоваться широким спектром услуг, включая различные виды кредитов, операции с наличными, открытие депозитов, переводы денежных средств, заказ банковских карт, операции с наличной валютой и многое другое, как в других офисах Банка ABB, так и в филиале в Ханкенди.

После освобождения региона в настоящее время в Карабахе проводятся обширные восстановительные работы, включая реализацию крупных экономических проектов и поддержку развития малого и среднего бизнеса. В этом процессе филиал Банка ABB в Ханкенди сыграет значимую роль.

При строительстве филиала в Ханкенди было также учтено объявление Карабаха и Восточного Зангезура зонами зеленого роста, и здание филиала соответственно адаптировано. На крыше здания установлены солнечные панели, а фасад и рекламные щиты будут освещаться восстановленной энергией.

Председатель Правления Банка ABB, Аббас Ибрагимов, заявил: "Это одно из самых важных событий в 32-летней истории Банка ABB. Наша экономика оживает на землях, которые мы так долго стремились вернуть, и Карабах, как зона зеленого роста, входит в новую эпоху своей жизни. Мы гордимся тем, что Банк ABB принимает участие в этом процессе развития и вносит свой вклад в возрождение наших свободных земель".

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.