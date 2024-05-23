https://news.day.az/economy/1662522.html ЦБ Турции сохранил учетную ставку неизменной
ЦБ Турции сохранил учетную ставку неизменной
Центральный банк Турции (TCMB), как и ожидалось, сохранил учетную ставку неизменной - на уровне 50 процентов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TCMB.
Было отмечено, что в апреле наблюдалось ограниченное ослабление основной тенденции месячной инфляции.
Напомним, что Центральный банк Турции ранее повысил учетную ставку на 5 процентных пунктов - с 45% до 50%.
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