ЦБ Турции сохранил учетную ставку неизменной

Центральный банк Турции (TCMB), как и ожидалось, сохранил учетную ставку неизменной - на уровне 50 процентов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TCMB.

Было отмечено, что в апреле наблюдалось ограниченное ослабление основной тенденции месячной инфляции.

Напомним, что Центральный банк Турции ранее повысил учетную ставку на 5 процентных пунктов - с 45% до 50%.

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