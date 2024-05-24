Новым законом будет усилен контроль над ввозом некачественных сигарет

В Азербайджане вводится система разрешений на осуществление деятельности по производству и импорту табачных изделий.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", который был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В законопроекте отмечается, что с этой целью будет осуществляться регистрация и ведение Реестра субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства и импорта табачных изделий.

Данный механизм направлен на обеспечение интересов общества, в том числе здоровья населения, и предупреждение случаев злоупотреблений. Так, несоответствие ряда табачных изделий, производимых на территории Азербайджана, санитарно-гигиеническим нормам и реализация на рынке товаров низкого качества и неизвестного происхождения, наравне со становлением источником опасности для здоровья населения, приводит к широкому распространению случаев уклонения от уплаты налогов.

Следует отметить, что внедрение разрешительной системы направлено на защиту интересов ответственных и профессиональных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в данной сфере, защиту внутреннего рынка от продукции низкого качества, обеспечение защиты здоровья населения, регулирование производства и оборота, предупреждение случаев уклонения от уплаты налогов и незаконного производства, формирование конкурентоспособного инвестиционного климата в существующей сфере, повышение экспортного потенциала выпускаемой продукции и обеспечение перспектив использования местного сырья.

Учитывая, что производство табачных изделий осуществляется на базе специального оборудования, а построение производственной линии на базе этого оборудования требует больших вложений. Для установки одной производственной линии на основе упомянутого оборудования требуются средства в размере 10 миллионов долларов США. Для нормальной работы предприятия важно наличие двух производственных линий, состоящих из этого оборудования. Указанная сумма включает в себя не только стоимость технологического оборудования, но и другие расходы, связанные с формированием предприятия.

Принимая во внимание вышеизложенное, имеется необходимость в определении минимальной суммы инвестиций в оборудование в размере 34 миллионов манатов при государственной регистрации субъектов, желающих осуществлять деятельность в сфере производства сигарет. Установление подобного регулирования приведет к повышению конкурентоспособности отечественных производителей табачных изделий на международном рынке, привлечению в страну инвестиций, которые будут отвечать глобальным вызовам, увеличению инвестиций и производительности труда, способствуя формированию конкурентоспособного производственного процесса.

Требование о наличии сертификата о поверке средств измерений, применяемых при производстве табачных изделий, свидетельства об утверждении стандартного образца или типа средства измерений, а также документов об подтверждении соответствия изделий, инструментов, средств измерений и испытательного оборудования в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О техническом регулировании" в производстве вводится с целью формирования обеспечения соответствия используемого оборудования и приборов международным стандартам и создание условий, обеспечивающих производство продукции в соответствии с требованиями международных стандартов.

На каждом этапе процесса производства табачных изделий должен быть определен состав продукта и проведены лабораторные испытания, направленные на соблюдение норм содержания вредных для здоровья человека веществ. Производители, прошедшие лабораторные испытания продукта, на каждом этапе производства своевременно выявляют дефекты, проверяя продукт на показатели качества. По указанной причине одним из основных условий было определено наличие у производителя аккредитованной испытательной лаборатории в соответствующей области для проведения испытаний на качество и безопасность, а также наличие договора с лабораторией, которая будет проводить такие испытания в случае отсутствия такой лаборатории.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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