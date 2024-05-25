Бюджет Нахчывана увеличивается

Доходы и расходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики увеличиваются на 22,9 миллиона манатов (4,4%).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Таким образом, бюджет Нахчывана составит 539,3 миллиона манатов.

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