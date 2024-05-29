2023 год стал рекордным для PASHA Bank.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"2023 год стал рекордным для PASHA Bank. Среди показателей особенно выделяются рекордные цифры кредитного портфеля, доходов и прибыли по итогам года", - сказал он.

По словам Гулиева, в период с 2021 по 2023 годы ряд основных показателей продемонстрировал значительный рост.

"Активы увеличились на 56,3 процента, кредитный портфель вырос на 46,5 процента, портфель KOS (кредитование малого и среднего бизнеса) увеличился на 102,2 процента, клиентские счета выросли на 76,3 процента, общий капитал увеличился на 104,4 процента, прибыль возросла на 83,7 процента, доходы от комиссий и сборов увеличились на 78,1 процента. Дополнительно банк достиг следующих результатов: KOS-сегмент выдал 298 миллиона манатов через цифровые модели, в рамках Цифровой факторинговой платформы было предоставлено 13,8 миллиона манатов кредитов клиентам, привлечено 50,8 миллиона долларов США в виде субординированных займов, общий объем инвестиций в кибербезопасность составил 6,5 миллиона манатов", - сказал он.

Отметим, что PASHA Bank продолжает укреплять свои позиции в корпоративном банковском секторе и расширять сотрудничество с ведущими банками, включая установление прямых связей с корреспондентскими счетами американских банков.

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