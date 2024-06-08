Глава Минэнерго Турции объявил о планах создания Центра торговли природным газом

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар объявил о планах создания в Стамбуле Центра торговли природным газом.

Как сообщает Day.Az, в беседе с журналистами на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге Байрактар сообщил, что в последние годы в Турции реализованы масштабные работы по формированию современной энергетической инфраструктуры.

"Новый центр торговли газом будет функционировать на территории Стамбульского финансового центра. Ведется соответствующая подготовительная работа, формируется инфраструктурная база. Очередным шагом в данном направлении станет деятельность совместной энергетической компании, которую планируют создать турецкий BOTAŞ и российский Газпром", - отметил министр.

Он напомнил, что торговые операции природным газом между РФ и Турцией продолжаются уже на протяжении 40 лет.

Глава Минэнерго Турции привлек внимание и к значимости развития атомной энергетики в стране.

"На период до 2050 года планируем задействовать в Турции 12 реакторов совокупной мощностью 15 тыс. МВт", - рассказал Байрактар.

По его словам, тенденция на большее использование атомной энергии имеет место во всем мире, что отвечает глобальным целям снижения уровня загрязнения окружающей среды.

"В рамках конференции COP28 была поставлена весьма амбициозная цель: увеличить втрое мощности АЭС и тем самым помочь человечеству в борьбе с глобальным потеплением. Эта задача созвучна и целям Турции в сфере атомной энергетики", - сказал министр.

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