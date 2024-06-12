Глава Бундесбанка призвал ЕЦБ к осторожности со ставками

Европейскому центробанку следует проявлять осторожность после июньского снижения процентных ставок, заявил глава Бундесбанка, член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает MarketWatch.

"Сохраняется высокая неопределенность в отношении будущей экономической и ценовой динамики", - сказал Нагель.

"Я не считаю, что мы находимся на вершине горы, с которой неизбежно будем спускаться, - добавил он. - Скорее мы стоим на горном хребте, и нам по-прежнему нужно найти правильную точку для дальнейшего спуска".

ЕЦБ на прошлой неделе дал ясно понять, что решения по ставкам будут зависеть от статданных и приниматься от заседания к заседанию, отметил Нагель,.

Европейский регулятор 6 июня ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Снижение стало первым с 2019 года.

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