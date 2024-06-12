Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2024 году. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В январе эксперты заявляли об увеличении на 2,4%. По данным ВБ, в 2025-2026 годах рост ускорится до 2,7%.

В сообщении напомнили, что эти цифры значительно ниже среднего уровня в 3,1%, зафиксированного за 10 лет до начала пандемии COVID-19.

Как считают эксперты банка, в странах с развивающейся экономикой среднегодовые темпы подъема ВВП до конца 2025 года не превысят уровня в 4%. В развитых государствах повышение экономики может быть на 1,5% в 2024 году и на 1,7% - в 2025-м.

"Похоже, что рост глобальной экономики стабилизируется", - заявил главный экономист и старший вице-президент ВБ Индермит Гилл.

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