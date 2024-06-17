Нефть на мировых рынках дешевеет

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость августовского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 0,45% и составила $82,25 баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в августе , снизилась на 0,45% и составила $77,7.

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