Миллионы людей страдают от засухи, резкого повышения температуры воздуха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время выступления на 29-м Заседании высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящем в Баку.

"Климатический кризис - это кризис здравоохранения и здоровья. Масштабы гуманитарных чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, растут. Изменение климата способствует распространению таких болезней, как чума, малярия. Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней", - сказал он.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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