Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о повышении долгосрочного депозитного рейтинга Банка Республика в местной и иностранной валюте с уровня B2 до уровня B1.

Повышение рейтинга обусловлено высокой капитализацией, поддержкой акционеров, повышением прибыльности, а также достаточной ликвидностью банка.

Агентство также повысило прогноз по рейтингу Банка Республика на "Позитивный", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "B2".

Аналитики Moody's отметили, что "позитивный" прогноз отражает улучшение показателей адекватности капитала, высокое качество активов и улучшение рентабельности на протяжении рассмотренного периода.

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