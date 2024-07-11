Азербайджан увеличил поставки газа в Европу

В январе-июне 2024 года экспорт газа из Азербайджана в Европу составил 6,4 миллиарда кубометров.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Таким образом, объем поставок "голубого топлива" в Европу из Азербайджана за текущий период вырос на 12,2 процента, по сравнению с 5,7 миллиарда кубометров в январе-июне 2023 года.

В целом, экспорт азербайджанского газа за рубеж за первые шесть месяцев 2024 года увеличился на 6 процентов. В частности, поставки газа из страны в Турцию составили 5 миллиардов кубометров, а в Грузию - 1,3 миллиарда кубометров.

За этот период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано 2,8 миллиарда кубометров газа.

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