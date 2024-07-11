Около 100 узбекских НПО выступили с заявлением о солидарности с Азербайджаном в связи с COP29

Выражаем искреннюю поддержку председательству 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года. Данное мероприятие включит в себя 29-ю сессию КС, 19-е заседание КС, выступающее в качестве Совещания сторон Киотского протокола (СМР 19), и шестое совещание КС, выступающее в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения (СМА 6), где, среди прочего, будет завершена работа над первой расширенной структурой прозрачности и новой коллективной количественной целью в области финансов. Также состоятся 61-е сессии Вспомогательного органа для консультирования по научным и технологическим вопросам (ВОКНТА 61) и Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО 61).

Узбекистан, как государство, признающее критическую важность борьбы с глобальными климатическими вызовами, является Стороной РКИК ООН с 1993 года и участником Парижского соглашения. Мы высоко ценим приверженность делу и лидерство, проявленные председательством СОР29 и Азербайджаном в продвижении климатических действий на международной арене. Несмотря на растущее население и процессы урбанизации, Узбекистан стремится к более устойчивому использованию природных ресурсов и прекращению неустойчивых моделей потребления и производства. Страна особенно уязвима к последствиям изменения климата, поэтому декарбонизация промышленного, сельскохозяйственного и транспортного секторов, а также адаптация к новым реалиям имеют для Узбекистана жизненно важное значение.

Гражданское общество Узбекистана прилагает усилия для достижения баланса между экономическим ростом и защитой окружающей среды, признавая необходимость удовлетворения текущих потребностей без ущерба для будущих поколений. Мы убеждены, что решение проблемы изменения климата имеет первостепенное значение, и настало время для смелых и решительных шагов по смягчению последствий, защите уязвимых сообществ и сохранению ценных экосистем.

Гражданское общество Узбекистана высоко оценивает приверженность председательства СОР29 и Азербайджана развитию диалога, сотрудничества и инноваций. Обладая богатым культурным и природным наследием, Азербайджан выступает не только в качестве бережного хранителя ценных экологических ресурсов, но и активного защитника окружающей среды и противодействия изменению климата.

Узбекистан выражает оптимизм в отношении того, что Азербайджан добьется значимых консенсусных результатов на предстоящих переговорах COP29.

Гражданское общество Узбекистана солидарно с председательством СОР29 Азербайджана в их стремлении ускорить климатические действия и создать светлое будущее для нашей планеты. Мы с энтузиазмом предвкушаем возможность внести свой вклад в борьбу с изменением климата и построение мира, в котором процветают и люди, и природа.

1. "Инклюзивная жизнь" общественное объединение людей с ограниченными возможностями - Мирзараҳимова Хилола Абдукаримовна

2. Независимая правозащитная организация Узбекистана - Адилов Исмоил

3. Международный женский общественный фонд "Женщина Востока" - Турсунбаева Саодат Гафуровна

4. "ЭКОСАН" - международный благотворительный общественный фонд экологии и здоровья - Жўраев Комилжон Бегмонович

5. ННО "Милосердие и последствия" - Турабекова Саида

6. Ассоциация психологов Узбекистана - Маҳмудова Ҳулкар Тилабоевна

7. Негосударственная некоммерческая научная организация "Караван Знаний" - Толипов Фарход Фазилович

8. "За здоровое поколение" - международный негосударственный благотворительный фонд - Муминов Назимжон Эргашевич

9. Ассоциация "Аграрные женщины" Узбекистана - Ахмеджанова Адиба Камилджановна

10. Негосударственное общественное объединение узбеков, окончивших российские вузы - Мамадалиева Махбула Маматазизовна

11. Негосударственная некоммерческая организация "Дети-бабочки" - Джаббарова Гузаль Тельмановна

12. "Мадад" - негосударственная некоммерческая организация в форме учреждения - Турсунов Тўлқин Мирзаевич

13. Исследовательский центр "Истикбол" ННО - Бўтаев Усмонжон Хайруллаевич

14. Центр "Переподготовка журналистов Узбекистана" - Бабаджанова Гульнара Наджимовна

15. Центр содействия экономическому развитию регионов - Бекчанов Даврон Машарипович

16. Институт "Демократия и права человека" - Ходжаева Сайёра Атахановна

17. Благотворительное общественное объединение "Фаровон Юрт" - Қиличев Шохзод Нортўхтаевич

18. Экономическая Ассамблея Узбекистана - Умаров Мухтор Мансурхуджаевич

19. Ассоциация женщин и девушек Узбекистана - Мирадилова Насиба Кадировна

20. Негосударственная некоммерческая организация "Digital Generation Узбекистан" - Джалалов Азамат Ахрарович

21. Ассоциация волонтеров Узбекистана - Абидова Ширин Раҳимжановна

22. Центр общественной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества Узбекистана - Собиров Қобилжон Қосимович

23. Центр устойчивого развития - Саминов Элёржон Садуллажонович

24. Ассоциация владельцев гостевых домов и хостелов Узбекистана - Саидов Ўткир Ўролбоевич

25. Центр поддержки предпринимательства и фермерства Узбекистана - Алимов Акром Махкамович

26. Общество инвалидов Узбекистана - Абдуллаев Камил Кадамович

27. Нотариальная палата Республики Узбекистан - Ашуров Дилшод Рустамович

28. "Семейный" центр научных, социальных и гуманитарных инициатив - Каримова Дилдора Мирсабитовна

29. Негосударственная некоммерческая организация "Центр поддержки Молодежного предпринимательства Узбекистана" - Рашидов Мехрож Хуршед ўғли

30. Ассоциация инвалидов Узбекистана - Исоқов Ойбек Юсуфбекович

31. Представительство общества "Центральноазиатская Ассоциация" в Узбекистане - Мамарасулова Гулноз Абулқосимовна

32. "ЭКОЛОГ" общественное объединение - Қосимова Наргис Суннат қизи

33. Ассоциация Чернобыльцев Узбекистана - Никонов Юрий Андреевич

34. "Центр Нью Медиа Образования" - негосударственная некоммерческая организация в форме учреждения - Алимов Беруний Султонович

35. Общественный фонд "Доброта и Здоровье Узбекистана" - Мирзахмедов Асрол Ходжиевич

36. Республиканский общественный благотворительный фонд "Чернобыль" - Нормуратов Давронбек Омонович

37. Национальное движение "Восстание" - Бекмуродов Бобур Мансурович

38. Союз предпринимателей Узбекистана и Турции "ЮТИД" - Исламов Рустам Исраилович

39. Негосударственная некоммерческая организация "Мой Узбеклигим - моя личность" - Султанова Моҳира Сабитовна

40. Центр культуры прав человека - Умаров Ихтиёр Субхонович

41. Центр содействия культуре и искусству Узбекистана "Наследие на протяжении всей жизни" - Мирзаева Лутфия Ҳомидовна

42. Ассоциация борцов-ветеранов и инвалидов Узбекистана "ВЕТЕРАН" - Мурадов Талъат Пардаевич

43. Общественный фонд "ЭЗГУ АМАЛ" - Ходжаева Хилола Бахтиёровна

44. Общество слабовидящих Узбекистана - Нарпулатов Эргаш Джураевич

45. Центр прогрессивных реформ - Асланов Миршохид Фарходович

46. Всемирная Ассоциация Молодежи Узбекистана - Шавкатов Отабек Шерзодович

47. Центр женского предпринимательства г. Ташкента - Юлдошева Вазира Абдуллаевна

48. Узбекистан "ВЕТЕРАН" ассоциация ветеранов и инвалидов, Ташкентский филиал - Султанов Рустам Султонович

49. Благотворительное общественное объединение больных диабетом и инвалидов города Ташкента "Умид" - Ибрагимова Нилуфар Шукуровна

50. Общественный фонд имени Мухаммада Юсуфа города Ташкента - Салямова Назира Саломовна

51. Ташкентская городская ассоциация инженерного образования - Магрупов Талъат Маъдиевич

52. Ташкентское городское общество детей-инвалидов с сахарным диабетом "СОФ-ДИЛ" - Султанова Шахризада Талаббековна

53. "МИЛЛЕНИУМ" - центр социальной и правовой реабилитации молодежи с ограниченными возможностями - Махмадкулова Гулжахон Эргашевна

54. Ташкентский городской филиал Общества инвалидов Узбекистана - Васикова Феруза Хашимовна

55. Ташкентский городской спортивный клуб каратэ "Билол-каратэ" - Зайниддинов Билолиддин Камолходжаевич

56. Негосударственная некоммерческая организация "Логос" города Ташкента - Сангинов Саидрасул Саидакпарович

57. Ташкентский городской центр поддержки женщин и молодежи "Здоровая мать и дитя" - Зарипова Раъножон

58. Ташкентское областное отделение Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана - Азизов Абдуқаххор Абдухаписович

59. Ташкентский городской профессиональный спортивный клуб "MIR FIGHTER" - Норматов Одилжон Абидович

60. Общество Республики Узбекистан "Инвалиды гемофилии" - Юсупова Дурдона Равшановна

61. Ташкентское городское отделение Федерации игр и камнеподъема Узбекистана - Хусанов Умид

62. Ташкентское городское общественное объединение инвалидов "ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБЩЕСТВО" - Тиллаева Нодира Дониёровна

63. Ташкентский городской молодежный центр слабовидящей - Дангалов Суннатилла Мустафаевич

64. Ташкентская городская организация Общества Красного Полумесяца Узбекистана - Ташланова Назокат Рустамовна

65. Ташкентская городская негосударственная некоммерческая организация "Милосердие в глазах" - Ташходжаева Махира Хашимовна

66. Ташкентский городской филиал творческого объединения "Тасвирий ойна" - Гулямов Мурод Исмаилович

67. Ташкентский городской филиал Ассоциации арбитражных судов Узбекистана - Абрурахмонов Улуғбек Кушматович

68. Ташкентский спортивный клуб для детей и взрослых с ограниченными возможностями - Зухурова Муаттар Кабировна

69. Эко-ресурсный центр "ЭКОМАКТАВ" - Шивалдова Наталья Сергеевна

70. Общество слабослышащих Узбекистана Ташкентский областной филиал - Махкамова Гулнора Абдуназарова

71. Общество по защите прав потребителей города Ташкента - Абдуқаюмов Баходир Абдурахимович

72. Общественное объединение инвалидов "Шароит Плюс" - Рахимова Мухаббат Ахроровна

73. Негосударственная некоммерческая организация "Qalb ecologiyasi-Экология души" - Сувонов Эшдавлат Салимович

74. Ташкентский городской Шайхонтохурский районный филиал Республиканского центра духовности и просветительства - Алибаева Нилуфар Абиддиновна

75. "НАФОСАТ" учебно-практический центр для женщин и подростков - Матякубова Ноила Испановна

76. Ташкентский городской центр помощи детям-инвалидам "УМИДВОРЛИК" - Теперина Марина Николаевна

77. Ташкентское городское общество охраны природы "Индиго" - Волков Павел Всеволодович

78. Ташкентский городской ансамбль "Молодежь Узбекистана" - Рузибаева Лудфия

79. Ташкентский городской филиал Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор айёл" - Ташмухаммедова Дилафруз Ибрагимовна

80. Общественный фонд поддержки институтов гражданского общества и негосударственных некоммерческих организаций при Ташкентском городском Совете народных депутатов - Кучкарова Ҳаётхон Алиевна

81. Ташкентская городская организация "Ватанпарвар", поддерживающая оборону Республики Узбекистан - Алимходжаев Фарход Махмудходжаевич

82. Общественное объединение Республики Узбекистан "Живая природа", Ташкентский городской филиал - Азизов Шадияр Валиджанович

83. Общественное объединение "Ассоциация учителей", Ташкентский городской филиал - Шаисламова Кундуз Шаназаровна

84. Общество Рерихов города Ташкента - Монасыпова Наджия Рауфовна

85. Ташкентский городской филиал Международного благотворительного фонда экологии и здоровья "Экосан" - Умарходжаева Шахноза Махсудовна

86. Ташкентский городской филиал Республиканского информационно-образовательного центра "ИНТИЛИШ" - Шарметова Саёхат Юлдашбековна

87. Ташкентский городской филиал Ассоциациb "КI DO" (боевое искусство "Хап Ки До") - Махкамов Фарход Миноваршоевич

88. Ташкентское городское общество социальной взаимопомощи инвалидов "Мехрибонлик" - Зокиров Фарход Муроджон ўғли

89. Спортивный клуб "ТДИУ" Ташкентского государственного экономического университета Студенческой спортивной ассоциации Узбекистана - Тангриев Абдукарим Товошевич

90. Ташкентское отделение общества слабовидящих Узбекистана - Тошходжаева Улмас Хожакбаровна

91. Центр бисероплетения "Тумор" - Джўраева Сайёра Бараталиевна

92. Ташкентское городское общественное объединение "Ассоциация оценочных организаций" - Садикова Нозимахон Омонуллохоновна

93. Ташкентское городское отделение Ассоциации микрорайонов Узбекистана -Маҳмудхўжаев Фурқат Сидиқхўжаевич

94. Поддержка гражданских инициатив Ташкентский городской филиал центра - Нормаматова Нодира Саломатовна

95. Ташкентская городская негосударственная некоммерческая организация Ансамбль "Молодежь Узбегим" - Рузибаева Лудфия

96. Узбекистанский Благотворительный Общественный Фонд "Махалля", Ташкентский городской филиал -Каримов Соқижон Алимджанович

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!