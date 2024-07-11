Около 100 узбекских НПО выступили с заявлением о солидарности с Азербайджаном в связи с COP29
Выражаем искреннюю поддержку председательству 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года. Данное мероприятие включит в себя 29-ю сессию КС, 19-е заседание КС, выступающее в качестве Совещания сторон Киотского протокола (СМР 19), и шестое совещание КС, выступающее в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения (СМА 6), где, среди прочего, будет завершена работа над первой расширенной структурой прозрачности и новой коллективной количественной целью в области финансов. Также состоятся 61-е сессии Вспомогательного органа для консультирования по научным и технологическим вопросам (ВОКНТА 61) и Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО 61).
Узбекистан, как государство, признающее критическую важность борьбы с глобальными климатическими вызовами, является Стороной РКИК ООН с 1993 года и участником Парижского соглашения. Мы высоко ценим приверженность делу и лидерство, проявленные председательством СОР29 и Азербайджаном в продвижении климатических действий на международной арене. Несмотря на растущее население и процессы урбанизации, Узбекистан стремится к более устойчивому использованию природных ресурсов и прекращению неустойчивых моделей потребления и производства. Страна особенно уязвима к последствиям изменения климата, поэтому декарбонизация промышленного, сельскохозяйственного и транспортного секторов, а также адаптация к новым реалиям имеют для Узбекистана жизненно важное значение.
Гражданское общество Узбекистана прилагает усилия для достижения баланса между экономическим ростом и защитой окружающей среды, признавая необходимость удовлетворения текущих потребностей без ущерба для будущих поколений. Мы убеждены, что решение проблемы изменения климата имеет первостепенное значение, и настало время для смелых и решительных шагов по смягчению последствий, защите уязвимых сообществ и сохранению ценных экосистем.
Гражданское общество Узбекистана высоко оценивает приверженность председательства СОР29 и Азербайджана развитию диалога, сотрудничества и инноваций. Обладая богатым культурным и природным наследием, Азербайджан выступает не только в качестве бережного хранителя ценных экологических ресурсов, но и активного защитника окружающей среды и противодействия изменению климата.
Узбекистан выражает оптимизм в отношении того, что Азербайджан добьется значимых консенсусных результатов на предстоящих переговорах COP29.
Гражданское общество Узбекистана солидарно с председательством СОР29 Азербайджана в их стремлении ускорить климатические действия и создать светлое будущее для нашей планеты. Мы с энтузиазмом предвкушаем возможность внести свой вклад в борьбу с изменением климата и построение мира, в котором процветают и люди, и природа.
1. "Инклюзивная жизнь" общественное объединение людей с ограниченными возможностями - Мирзараҳимова Хилола Абдукаримовна
2. Независимая правозащитная организация Узбекистана - Адилов Исмоил
3. Международный женский общественный фонд "Женщина Востока" - Турсунбаева Саодат Гафуровна
4. "ЭКОСАН" - международный благотворительный общественный фонд экологии и здоровья - Жўраев Комилжон Бегмонович
5. ННО "Милосердие и последствия" - Турабекова Саида
6. Ассоциация психологов Узбекистана - Маҳмудова Ҳулкар Тилабоевна
7. Негосударственная некоммерческая научная организация "Караван Знаний" - Толипов Фарход Фазилович
8. "За здоровое поколение" - международный негосударственный благотворительный фонд - Муминов Назимжон Эргашевич
9. Ассоциация "Аграрные женщины" Узбекистана - Ахмеджанова Адиба Камилджановна
10. Негосударственное общественное объединение узбеков, окончивших российские вузы - Мамадалиева Махбула Маматазизовна
11. Негосударственная некоммерческая организация "Дети-бабочки" - Джаббарова Гузаль Тельмановна
12. "Мадад" - негосударственная некоммерческая организация в форме учреждения - Турсунов Тўлқин Мирзаевич
13. Исследовательский центр "Истикбол" ННО - Бўтаев Усмонжон Хайруллаевич
14. Центр "Переподготовка журналистов Узбекистана" - Бабаджанова Гульнара Наджимовна
15. Центр содействия экономическому развитию регионов - Бекчанов Даврон Машарипович
16. Институт "Демократия и права человека" - Ходжаева Сайёра Атахановна
17. Благотворительное общественное объединение "Фаровон Юрт" - Қиличев Шохзод Нортўхтаевич
18. Экономическая Ассамблея Узбекистана - Умаров Мухтор Мансурхуджаевич
19. Ассоциация женщин и девушек Узбекистана - Мирадилова Насиба Кадировна
20. Негосударственная некоммерческая организация "Digital Generation Узбекистан" - Джалалов Азамат Ахрарович
21. Ассоциация волонтеров Узбекистана - Абидова Ширин Раҳимжановна
22. Центр общественной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества Узбекистана - Собиров Қобилжон Қосимович
23. Центр устойчивого развития - Саминов Элёржон Садуллажонович
24. Ассоциация владельцев гостевых домов и хостелов Узбекистана - Саидов Ўткир Ўролбоевич
25. Центр поддержки предпринимательства и фермерства Узбекистана - Алимов Акром Махкамович
26. Общество инвалидов Узбекистана - Абдуллаев Камил Кадамович
27. Нотариальная палата Республики Узбекистан - Ашуров Дилшод Рустамович
28. "Семейный" центр научных, социальных и гуманитарных инициатив - Каримова Дилдора Мирсабитовна
29. Негосударственная некоммерческая организация "Центр поддержки Молодежного предпринимательства Узбекистана" - Рашидов Мехрож Хуршед ўғли
30. Ассоциация инвалидов Узбекистана - Исоқов Ойбек Юсуфбекович
31. Представительство общества "Центральноазиатская Ассоциация" в Узбекистане - Мамарасулова Гулноз Абулқосимовна
32. "ЭКОЛОГ" общественное объединение - Қосимова Наргис Суннат қизи
33. Ассоциация Чернобыльцев Узбекистана - Никонов Юрий Андреевич
34. "Центр Нью Медиа Образования" - негосударственная некоммерческая организация в форме учреждения - Алимов Беруний Султонович
35. Общественный фонд "Доброта и Здоровье Узбекистана" - Мирзахмедов Асрол Ходжиевич
36. Республиканский общественный благотворительный фонд "Чернобыль" - Нормуратов Давронбек Омонович
37. Национальное движение "Восстание" - Бекмуродов Бобур Мансурович
38. Союз предпринимателей Узбекистана и Турции "ЮТИД" - Исламов Рустам Исраилович
39. Негосударственная некоммерческая организация "Мой Узбеклигим - моя личность" - Султанова Моҳира Сабитовна
40. Центр культуры прав человека - Умаров Ихтиёр Субхонович
41. Центр содействия культуре и искусству Узбекистана "Наследие на протяжении всей жизни" - Мирзаева Лутфия Ҳомидовна
42. Ассоциация борцов-ветеранов и инвалидов Узбекистана "ВЕТЕРАН" - Мурадов Талъат Пардаевич
43. Общественный фонд "ЭЗГУ АМАЛ" - Ходжаева Хилола Бахтиёровна
44. Общество слабовидящих Узбекистана - Нарпулатов Эргаш Джураевич
45. Центр прогрессивных реформ - Асланов Миршохид Фарходович
46. Всемирная Ассоциация Молодежи Узбекистана - Шавкатов Отабек Шерзодович
47. Центр женского предпринимательства г. Ташкента - Юлдошева Вазира Абдуллаевна
48. Узбекистан "ВЕТЕРАН" ассоциация ветеранов и инвалидов, Ташкентский филиал - Султанов Рустам Султонович
49. Благотворительное общественное объединение больных диабетом и инвалидов города Ташкента "Умид" - Ибрагимова Нилуфар Шукуровна
50. Общественный фонд имени Мухаммада Юсуфа города Ташкента - Салямова Назира Саломовна
51. Ташкентская городская ассоциация инженерного образования - Магрупов Талъат Маъдиевич
52. Ташкентское городское общество детей-инвалидов с сахарным диабетом "СОФ-ДИЛ" - Султанова Шахризада Талаббековна
53. "МИЛЛЕНИУМ" - центр социальной и правовой реабилитации молодежи с ограниченными возможностями - Махмадкулова Гулжахон Эргашевна
54. Ташкентский городской филиал Общества инвалидов Узбекистана - Васикова Феруза Хашимовна
55. Ташкентский городской спортивный клуб каратэ "Билол-каратэ" - Зайниддинов Билолиддин Камолходжаевич
56. Негосударственная некоммерческая организация "Логос" города Ташкента - Сангинов Саидрасул Саидакпарович
57. Ташкентский городской центр поддержки женщин и молодежи "Здоровая мать и дитя" - Зарипова Раъножон
58. Ташкентское областное отделение Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана - Азизов Абдуқаххор Абдухаписович
59. Ташкентский городской профессиональный спортивный клуб "MIR FIGHTER" - Норматов Одилжон Абидович
60. Общество Республики Узбекистан "Инвалиды гемофилии" - Юсупова Дурдона Равшановна
61. Ташкентское городское отделение Федерации игр и камнеподъема Узбекистана - Хусанов Умид
62. Ташкентское городское общественное объединение инвалидов "ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБЩЕСТВО" - Тиллаева Нодира Дониёровна
63. Ташкентский городской молодежный центр слабовидящей - Дангалов Суннатилла Мустафаевич
64. Ташкентская городская организация Общества Красного Полумесяца Узбекистана - Ташланова Назокат Рустамовна
65. Ташкентская городская негосударственная некоммерческая организация "Милосердие в глазах" - Ташходжаева Махира Хашимовна
66. Ташкентский городской филиал творческого объединения "Тасвирий ойна" - Гулямов Мурод Исмаилович
67. Ташкентский городской филиал Ассоциации арбитражных судов Узбекистана - Абрурахмонов Улуғбек Кушматович
68. Ташкентский спортивный клуб для детей и взрослых с ограниченными возможностями - Зухурова Муаттар Кабировна
69. Эко-ресурсный центр "ЭКОМАКТАВ" - Шивалдова Наталья Сергеевна
70. Общество слабослышащих Узбекистана Ташкентский областной филиал - Махкамова Гулнора Абдуназарова
71. Общество по защите прав потребителей города Ташкента - Абдуқаюмов Баходир Абдурахимович
72. Общественное объединение инвалидов "Шароит Плюс" - Рахимова Мухаббат Ахроровна
73. Негосударственная некоммерческая организация "Qalb ecologiyasi-Экология души" - Сувонов Эшдавлат Салимович
74. Ташкентский городской Шайхонтохурский районный филиал Республиканского центра духовности и просветительства - Алибаева Нилуфар Абиддиновна
75. "НАФОСАТ" учебно-практический центр для женщин и подростков - Матякубова Ноила Испановна
76. Ташкентский городской центр помощи детям-инвалидам "УМИДВОРЛИК" - Теперина Марина Николаевна
77. Ташкентское городское общество охраны природы "Индиго" - Волков Павел Всеволодович
78. Ташкентский городской ансамбль "Молодежь Узбекистана" - Рузибаева Лудфия
79. Ташкентский городской филиал Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор айёл" - Ташмухаммедова Дилафруз Ибрагимовна
80. Общественный фонд поддержки институтов гражданского общества и негосударственных некоммерческих организаций при Ташкентском городском Совете народных депутатов - Кучкарова Ҳаётхон Алиевна
81. Ташкентская городская организация "Ватанпарвар", поддерживающая оборону Республики Узбекистан - Алимходжаев Фарход Махмудходжаевич
82. Общественное объединение Республики Узбекистан "Живая природа", Ташкентский городской филиал - Азизов Шадияр Валиджанович
83. Общественное объединение "Ассоциация учителей", Ташкентский городской филиал - Шаисламова Кундуз Шаназаровна
84. Общество Рерихов города Ташкента - Монасыпова Наджия Рауфовна
85. Ташкентский городской филиал Международного благотворительного фонда экологии и здоровья "Экосан" - Умарходжаева Шахноза Махсудовна
86. Ташкентский городской филиал Республиканского информационно-образовательного центра "ИНТИЛИШ" - Шарметова Саёхат Юлдашбековна
87. Ташкентский городской филиал Ассоциациb "КI DO" (боевое искусство "Хап Ки До") - Махкамов Фарход Миноваршоевич
88. Ташкентское городское общество социальной взаимопомощи инвалидов "Мехрибонлик" - Зокиров Фарход Муроджон ўғли
89. Спортивный клуб "ТДИУ" Ташкентского государственного экономического университета Студенческой спортивной ассоциации Узбекистана - Тангриев Абдукарим Товошевич
90. Ташкентское отделение общества слабовидящих Узбекистана - Тошходжаева Улмас Хожакбаровна
91. Центр бисероплетения "Тумор" - Джўраева Сайёра Бараталиевна
92. Ташкентское городское общественное объединение "Ассоциация оценочных организаций" - Садикова Нозимахон Омонуллохоновна
93. Ташкентское городское отделение Ассоциации микрорайонов Узбекистана -Маҳмудхўжаев Фурқат Сидиқхўжаевич
94. Поддержка гражданских инициатив Ташкентский городской филиал центра - Нормаматова Нодира Саломатовна
95. Ташкентская городская негосударственная некоммерческая организация Ансамбль "Молодежь Узбегим" - Рузибаева Лудфия
96. Узбекистанский Благотворительный Общественный Фонд "Махалля", Ташкентский городской филиал -Каримов Соқижон Алимджанович
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