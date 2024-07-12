Азербайджан, Казахстан и Узбекистан намерены подписать соглашение по развитию и передаче "зеленой" энергии

Правительства Азербайджана, Казахстана и Узбекистана намерены подписать соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии.

Как передает в пятницу Day.Az, соответствующий документ соглашения вынесен на публичное обсуждение со стороны правительства Казахстана на портале "Открытые НПА".

Так, в соответствии с соглашением стороны намерены укрепить сотрудничество в энергетическом секторе, включая чистые и возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, с акцентом на экологически чистые источники энергии.

Настоящим соглашением страны планируют сотрудничать в области передачи и снабжения электроэнергией, произведенной из возобновляемых источников энергии, определить проекты по производству, транспортировке и торговле экологически чистым водородом и экологически чистым аммиаком, определить технические и коммерческие условия, административные правила и других организационные требования для обеспечения безопасной, надежной и бесперебойной передачи электроэнергии.

Кроме того, подчеркивая важность "зеленой" и экологически чистой энергии в глобальных действиях по борьбе с изменением климата, стороны намерены поощрять взаимное сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, экологически чистого водорода и экологически чистого аммиака с целью повышения безопасности энергетических систем и стабильности поставок.

Согласно документу, стороны будут совместно сотрудничать в области передачи и поставок электроэнергии, произведенной из экологически чистых источников энергии сторон, в Европу и другие регионы, поддерживать сотрудничество в области применения новых технологий и развития услуг по повышению энергоэффективности и энергосбережению, определят возможности для деятельности в области производства, транспортировки и торговли экологически чистыми источниками энергии.

В то же время стороны будут поддерживать расширение существующей внутренней инфраструктуры, а также развитие новых линий связи между странами для расширения торговли и передачи электроэнергии.

Кроме этого, стороны выражают заинтересованность в совместной работе по изучению технических и финансовых вопросов, связанных с подключением к Черноморской подводной линии электропередачи, а также изучат возможности использования своей существующей инфраструктуры или создания новой для транзита экологически чистого водорода и экологически чистого аммиака.

Для исполнения соглашения стороны создадут Руководящий комитет.

Руководящий комитет будет принимать свои решения по взаимному согласию.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на тридцатый день после даты, когда Депозитарий информирует другие стороны о завершении всеми сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

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