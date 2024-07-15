Растет интерес Китая к Среднему коридору

Глава правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов в ходе переговоров в понедельник с заместителем генерального директора госкорпорации "Китайские железные дороги" Сунь Суюде обсудил наращивание грузоперевозок по Среднему коридору.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

"Обсуждалось повышение конкурентоспособности Среднего коридора, рост контейнерных перевозок, выделение субсидий на транзитные перевозки грузов железнодорожным транспортом по территории Азербайджана, более широкое использование возможностей маршрута Баку-Тбилиси-Карс (БТК)", - отмечено в сообщении.

Также прошел обмен мнениями по вопросам предоставления электронной декларации на грузы в поездах, ускорения сроков одобрения документов в отношении грузов при таможенном контроле, что повысит оперативность и результативность доставки грузов по Среднему коридору.

Стороны отметили важность подписания 3 июля в Астане в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества "Совместной Декларации", которая обеспечит бесперебойную работу международных транспортных коридоров и создание благоприятных условий для транзитных перевозок.

Также было подчеркнуто, что китайская сторона хочет присоединиться к совместному предприятию (СП) "Middle Corridor Multimodal Ltd", созданному Казахстаном, Азербайджаном и Грузией для развития железнодорожного сегмента Среднего коридора.

Отметим, что Средний коридор, отметивший в текущем году десятилетие, в последние два года наращивает грузоперевозки.

Так, в 2023 году по нему прошло 2,7 млн тонн грузов (рост на 86% к 2022 году), а в 2024 году объем может превысить 4,2 млн тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!