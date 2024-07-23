Президент COP29 обсудил климатическую повестку c делегациями Бразилии и Австралии

Команда председательства СОР29 провела в китайском Ухане встречи с национальным секретарем Бразилии по вопросам изменения климата Аной Тони (Ana Toni), а также с министром по вопросам климатических изменений и энергетики Австралии Крисом Бовеном (Chris Bowen), передает Day.Az со ссылкой на публикацию председательства COP29 в социальной сети "X".

"Азербайджанское председательство COP29 находится в тесном партнерстве с Бразилией, где в 2025 году пройдет COP30. "Тройка" председателей COP (включая ОАЭ - COP28) обеспечивает преемственность и согласованность между сообществами и обеспечивает импульс в этот критический для мира момент (изменения климата)", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в Ухане в рамках министерской конференции по климатическим действиям (MoCA) в ходе встречи команды председательства COP29 с министром по вопросам климатических изменений и энергетики Австралии Крисом Бовеном обсуждались актуальные вопросы мировой повестки дня.

COP29 пройдет 11-22 ноября в Баку.

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