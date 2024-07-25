Начала функционировать плавучая солнечная электростанция "Беюкшор"

Начала функционировать уникальная для Азербайджана плавучая солнечная электростанция "Беюкшор" мощностью 100 кВт, а в конце июля пройдет торжественная церемония ее официального открытия, сообщил эксклюзивно Trend информированный источник, передает Day.Az.

"Испанская компания Gamma Solutions за счет гранта Азиатского банка развития (АБР) построила на озере "Беюкшор" близ Баку фотоэлектрическую систему мощностью 100 кВт. Три основных блока панелей работают по принципу солнечной батареи, когда фотоэлектрический генератор постоянного тока использует эффект преобразования энергии солнца в электрическую", - пояснил источник.

Данный проект входит в региональную инициативу АБР "Развитие плавучих солнечных энергетических систем", охватывающую Азербайджан, Кыргызстан и Афганистан.

Gamma Solutions ведет деятельность в около 20 странах мира, в ее портфеле более 50 проектов в сфере возобновляемых источников энергии (фотоэлектрические и ветровые станции) по всему миру.

"Это первый в своем роде проект в Азербайджане, он имеет 100 кВт мощности переменного тока, из которых 95 кВт приходится непосредственно на плавучую часть станции (FPV) и 5 кВт - на наземную часть", - отметил источник.

Отметим, что доля ВИЭ в общем энергобалансе Азербайджана (с учетом гидроэнергетики) в настоящее время составляет 15%.

К 2030 году Азербайджан планирует довести долю ВИЭ в энергомощностях страны до 30-33%.

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