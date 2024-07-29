https://news.day.az/economy/1678286.html Инфляция снизится
Инфляция снизится
Правительство Азербайджана снизило свои прогнозы по инфляции в этом году.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов.
Согласно информации, хотя первоначальный прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане в 2024 году предусматривался на уровне 5,3%, с пересмотром прогноз по инфляции был снижен до 2,7%.
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