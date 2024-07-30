Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование для поддержки занятости в Азербайджане

Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для расширения текущего проекта поддержки занятости в Азербайджане (AESP), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Всемирный банк.

Целью проекта является помощь наиболее уязвимым слоям населения, с особым акцентом на вынужденных переселенцев, женщин и молодежь, а также длительно безработных.

"За последние три года 15 000 бенефициаров, включая более 5 000 женщин, получили пакеты активов для открытия своего бизнеса. Основываясь на этом успехе, одобренное финансирование позволит расширить существующие программы и услуги по трудоустройству, а также адаптировать и опробовать другие программы, чтобы обслуживать еще больше людей и способствовать устойчивости бизнеса в рамках AESP. Дополнительное финансирование позволит продолжать поддерживать Программу самозанятости Азербайджана (SEP), расширяя ее охват в новых секторах, таких как производство и услуги, чтобы способствовать диверсификации экономической деятельности и устойчивости к потрясениям. Кроме того, это финансирование предоставит возможность опробовать улучшенную схему денежных грантов, которая позволит бенефициарам использовать средства для расширения своего бизнеса", - сказали в финансовом институте.

Как отмечается, дополнительное финансирование AESP также улучшит возможности Азербайджанского государственного агентства занятости по расширению спектра услуг и программ для лиц, ищущих работу.

"Благодаря этой новой поддержке агентство будет реализовывать дополнительные меры на рынке труда, такие как обучение на рабочем месте, субсидии на заработную плату, программу ученичества, развитие профессионального обучения и возмещение платы за сертификацию для отдельных профессий. Ожидается, что эти программы будут стимулировать трудоустройство лиц, ищущих работу, включая женщин и другие уязвимые группы населения, и расширят их возможности трудоустройства в секторах производства и услуг", - добавили во Всемирном банке.

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