Завтра ЦБ объявит о своем решении по учетной ставке

Пресс-релиз об очередном решении правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) относительно параметров процентного коридора будет опубликован 31 июля 2024 года в 10:00.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространил ЦБА.

Напомним, что в прошлом месяце (21 июня) ЦБА принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента

Верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

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