https://news.day.az/economy/1678342.html Завтра ЦБ объявит о своем решении по учетной ставке
Завтра ЦБ объявит о своем решении по учетной ставке
Пресс-релиз об очередном решении правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) относительно параметров процентного коридора будет опубликован 31 июля 2024 года в 10:00.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространил ЦБА.
Напомним, что в прошлом месяце (21 июня) ЦБА принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента
Верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.
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