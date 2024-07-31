ЦБ о росте валютных резервов

Валютные резервы Азербайджана с начала года выросли на 1,8 процента - до 69,7 млрд долларов США, сообщил на пресс-конференции председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, из них на валютные резервы ЦБА пришлось 11,7 млрд долларов (рост на 1,1 процента).

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